Prijeli domnevnega strelca na teksaški zabavi

Napad se je zgodil minulo soboto, okrog polnoči po lokalnem času. Napadalec je v klub vstopil skozi stranski vhod in začel streljati.Ko so odjeknili streli, je na zabavi nastala panika. Tako je od 14 poškodovanih oseb šest ljudi dobilo poškodbe, ki so bile posledica prerivanja v nastali gneči, so še sporočili s policije. Ena oseba je sicer še vedno v kritičnem stanju.

Kot je povedal Meeks, Gonzales zanika, da bi bil odgovoren za streljanje v nočnem klubu, je pa potrdil, da je bil tam.

Medtem so na bedenju za enim od umrlih v sobotnem napadu odjeknili streli. V incidentu ni bil nihče poškodovan, Meeks pa je povedal, da naj streljanje ne bi bilo povezano s tistim na nočni zabavi.