Teksašan O’Rourke odstopil od predsedniške tekme, Trump: Odnehal je kot pes

Teksašan Beto O’Rourke, ki mu ni uspelo izpolniti kriterijev za naslednje televizijsko soočenje demokratskih kandidatov, ki bo 20. novembra, je odstopil od demokratske tekme za predsedniško nominacijo. Kriteriji med drugim zajemajo delež podpore v javnomnenjskih anketah in število finančnih donatorjev. Na televizijsko soočenje so se do zdaj uvrstili nekdanji podpredsednik ZDA Joseph Biden, senatorji Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Cory Booker, senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar, milijarder Tom Steyer, poslovnež Andrew Yang in župan Pete Buttigieg.