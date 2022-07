Z Zemlje je na potovanje poldrugega milijona kilometrov v globoko vesolje pred šestimi meseci in pol poletela raketa z najnovejšim in najmočnejšim teleskopom na svetu, imenovanim James Webb. Malo po polnoči po srednjeevropskem času so ljubitelji vesolja in astronomije po mesecih čakanja le dočakali pravi zgodovinski dogodek: objavo prvega pravega infrardečega posnetka globokega vesolja, ki z natančnostjo in točnostjo v prihodnje morda obljublja skok nazaj celo proti začetku vesolja.