Televizija ABC ustavila poročanje o Epsteinu zaradi pritiskov Buckinghamske palače?

Posnetek, ki ga je pridobila skupina Veritas, ki razkriva domnevno pristranskost liberalnih medijev, prikazuje voditeljico ameriške televizije ABC Amy Robach, medtem ko se pritožuje nad tem, da so jo ustavili pri poročanju o pedofilu Jeffreyju Epsteinu zaradi pritiskov s strani britanske kraljeve družine.

Voditeljica ameriške televizije ABCAmy Robachse na posnetku pritožuje, da njen intervju z domnevno žrtvijo Jeffreyja Epsteinain britanskega princa Andrewanikoli ni bil objavljen. "Buckinghamska palača je izvedelain nam grozila na milijon različnih načinov,"je med drugim zatrdila v posnetku. Odgovorni urednik ABC-ja je sicer zatrdil, da v tej trditvi ni niti kančka resnice, piše BBC.

Voditeljica na ABC-ju Amy Robach. FOTO: POP TV

Spomnimo, 66-letnega Epsteina so našli mrtvega v njegovi zaporniški celici na Manhattnu. Obdukcija trupla je pokazala, da je storil samomor. V zaporu je čakal na sojenje, obtožnica pa ga je bremenila spolne zlorabe mladoletnic in trgovine z ljudmi. Med letoma 2002 in 2005 naj bi spolno izkoriščal mladoletnice, nekatere so bile stare le 14 let. Zlorabljal jih je v svojem luksuznem domovanju v New Yorku in v rezidenci na Floridi, za spolne usluge pa jim je plačeval več sto dolarjev. "Zalomilo" se je pri 14-letnici, ki ga je prijavila policiji in preiskava je odkrila okrog 30 podobnih žrtev. Videoposnetek Robachove je zaokrožil na Twitterju, objavili pa so ga v Projektu Veritas (resnica) – gre za skupino, ki stremi k temu, da razkriva domnevno pristranskost liberalnih medijev. Na posnetku se jezna voditeljica pritožuje nad tem, da njen intervju iz leta 2015 z Virginio Robertsni bil nikoli predvajan. 35-letna Robertsova, ki se danes piše Giuffre, je zatrdila, da jo je Epstein zlorabil in jo prisilil v spolne odnose z vplivnimi moškimi, vključno s princem Andrewom, vojvodo Yorškim. V sodnih dokumentih je razvidno, da je dejala, da je v odnos s članom britanske kraljeve družine bila prisiljena trikrat, ko je bila še pod starostjo privolitve. Leta 2015 je te obtožbe zoper princa sodnik označil za nebistvene za Epsteinov primer in jih izločil iz sojenja.

"To zgodbo sem imela tri leta, imela sem celoten intervju z Virginio Roberts,«nekomu izza kamere razlaga Robachova. »Niso ga hoteli predvajati.Prvo so mi rekli ’kdo je Jeffrey Epstein? Nihče ne ve, kdo je to. Gre za neumno zgodbo.’,"je dejala. Potem so po njenih besedah v britanski kraljevi družini izvedeli, kakšen material imajo, in jim začeli groziti. "Eden izmed razlogov, da nismo objavili zgodbe, je bil tudi v strahu, da nam ne bi dovolili intervjuvati Williama in Kate," je še dodala Robachova, ki je leta 2013 v Londonu spremljala rojstvo princa Georgea. "Že pred tremi leti smo imeli vse, trudila sem se, da bi zgodbo spravila v javnost, a brez uspeha. Zdaj vse prihaja na dan, kot da gre za neka nova odkritja, a jaz sem to imela vseskozi,"se je jezila Robachova, ki je dejala, da je zaradi tega vsak dan bolj jezna. ’Prispevek ni bil v skladu z našimi standardi’ V izjavi, ko je posnetek prišel na dan, je ABC stal za odločitvijo, da niso predvajali intervjuja, češ, da ni bil v skladu z njihovimi standardi. "Ampak nikoli nismo nehali s preiskovanjem zgodbe,"nadaljujejo v izjavi in dodajajo, da so veliko virov namenili preiskovanju Epsteina.

Epstein je letos poleti umrl v newyorškem zaporu med čakanjem na sojenje. FOTO: Kanal A