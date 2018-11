Televizijska hiša CNN toži Trumpa

Poleg Trumpa je v obtožnici navedenih še pet oseb, zaposlenih v Beli hiši; šef Trumpovega kabineta John Kelly , tiskovna predstavnica Sarah Sanders , direktor komunikacij Bill Shine , direktor tajne službe Joseph Clancy in agent tajne službe, ki je Acosti fizično odvzel akreditacijo.

Televizijska hiša CNN se je odločila, da vloži tožbo zoper ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove sodelavce, ki so njihovemu novinarju Jimu Acosti odvzeli novinarsko akreditacijo. S tem so novinarju kršili ustavne pravice po 1. in 5. amandmaju k ameriški ustavi, so prepričani na CNN-u. Prvi zagotavlja svobodo govora, peti pa prepoveduje neupravičeni odvzem lastnine.

Trump je Acosto označil za "nesramnega in groznega človeka".

Spomnimo: Bela hiša je v sredo zvečer odvzela akreditacijo novinarju televizijske mreže CNN Jimu Acosti. Ta je na novinarski konferenci predsednika po torkovih vmesnih volitvah, na katerih so demokrati prevzeli večino v predstavniškem domu, vztrajal z vprašanji glede migrantov iz Srednje Amerike, ki so na poti proti meji z ZDA. Ko je hotel zastaviti še vprašanje Trumpu glede preiskave njegovih povezav z Rusi, pa mu Trump ni hotel več odgovoriti. Od Acoste je zahteval, naj sede in preda mikrofon za postavljanje novinarskih vprašanj naprej.

A Acosta tega ni hotel storiti in je mirno vztrajal pri tem, da bi zastavil vprašanje, prav tako ni hotel predati mikrofona uslužbenki Bele hiše, ki mu ga je hotela dobesedno iztrgati iz rok. Vidno jezen Trump je novinarju Acosti potem sicer srepo odgovoril, da se ne boji ničesar in nobene preiskave, Acosto pa označil za "nesramnega in groznega človeka", CNN pa da bi moralo biti sram, ker ga zaposluje.

Zatem je Trump nadrl tudi naslednjega novinarja, ki je prevzel mikrofon, Petra Alexandra iz televizije NBC, ki se je postavil v bran Acosti. "Tudi nad tabo nisem navdušen. Če sem pošten. Nisi najboljši,"je dejal Alexandru. Nato pa se še enkrat posvetil Acosti: "Ko poročaš lažnive novice, kar CNN počne na veliko, si sovražnik ljudstva".

Po koncu novinarske konference je tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanderssporočila, da je Acosti "do nadaljnjega" suspendirala novinarsko akreditacijo v Beli hiši.