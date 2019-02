Temeljni dohodek na Finskem: ljudje srečnejši, a še vedno brez službe

Od januarja 2017 do decembra 2018 je 2000 Fincev brez zaposlitve namesto socialne pomoči prejemalo temeljni dohodek v višini 560 evrov. Šlo je za preizkus finske vlade, ki ga je vodil Zavod za socialno varnost Kela, njegov glavni namen pa je bil ugotoviti, ali si bodo prejemniki temeljnega dohodka ob zagotovljeni finančni varnosti poiskali zaposlitev in poskusili zaslužiti več.

In ali je program pomagal brezposelnim, da bi si poiskali zaposlitev, kot je to upala finska vlada? Prvi izsledki programa, ki jih je prestavila vlada, kažejo, da temeljni dohodek ljudi ni spodbudil, da bi si poiskali zaposlitev. Finski minister za zdravje in socialne zadeve Pirkko Mattilaje po poročanju tujih medijev dejal, da so bili učinki na zaposlovanje zanemarljivi.

"Še vedno sem brez službe. Ne morem reči, da je temeljni dohodek spremenil veliko stvari v mojem življenju. Psihološko da, ampak finančno – ne v tolikšni meri," je za BBCdejal eden izmed sodelujočih Tuomas.