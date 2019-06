Temnopolta deklica ukradla igračko, celotna družina zrla v pištole belopoltih policistov

Po spletu so zaokrožili posnetki belopoltih policistov iz Phoenixa, ki so aretirali štiričlansko temnopolto družino, ker je štiriletnica v trgovini, ne da bi starši to opazili, ukradla igračko - punčko. Pred očmi štiri in dve leti starih deklic so policisti pištole uperili v glavo njuni noseči materi, očeta pa zvleki iz avtomobila in ga grobo klenili, pri tem so družino več čas zmerjali.