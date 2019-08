Vročinski val, meteorologi pravijo, da zadnji letos, največ preglavic povzroča predvsem prebivalcem na Balkanu. Najvišje temperature so namerili vzdolž hrvaške obale ter v južni Bosni in Hercegovini, kjer so razglasili rdeči alarm. Na španskih Kanarskih otokih in v Grčiji, kjer je sicer nekoliko hladneje, pa vročina in močan veter razplamtevata obsežne gozdne požare.