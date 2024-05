Temperature pod sezonskim povprečjem

Po tednu poletnega vremena so se tudi v večini zahodne Evrope temperature močno spustile. Ponekod v Nemčiji in Franciji so temperature padle do ledišča, višje predele pa je pobelil sneg. Kraje na nadmorski višini 2000 metrov in več tako spet prekriva debela snežno odeja, temperature pa se gibljejo pod sezonskim povprečjem. Francoska meteorološka služba je zaradi snega in ledu za 11 departmajev, predvsem na območju Ardenov in Alp, razglasila rumeni alarm. V Savojskih Alpah pa so na veliko veselje turističnih delavcev, še bolj pa ljubiteljev smučanja spet odprta vsa smučišča.