Nekdanjega nemškega teniškega asa, Borisa Beckerja, so popoldne deportirali iz Velike Britanije, kjer je odsedel manj kot tretjino od tridesetmesečne zaporne kazni. Becker je prvo od treh zmag na turnirju v Wimbledonu dosegel kot sedemnajstletnik, vendar pa je bil leta 2017 obsojen zaradi zlorabe in kršitev britanskega zakona o osebnem stečaju. Naš sodelavec Brane Kastelic se javlja iz Londona in poroča o tem, kaj tenisača čaka doma, v Nemčiji, po izgonu z Otoka.