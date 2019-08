Teorije zarote: je Epstein umrl, ker je vedel preveč?

Newyorški župan Bill de Blasio je smrtameriškega milijonarjaJeffreyja Epsteina,ki so gav soboto našli mrtvega v njegovi celici v New Yorku, označil za "preveč priročno". "Številni se sprašujemo, kaj je vedel?" je dejal. "Koliko drugih milijonarjev in milijarderjev je bilo del nezakonitih aktivnosti, v katere je bil vpleten?"

Pred tem je de Blasio na Twitterju zapisal: "Nekateri od najbogatejših ljudi na svetu so zagrešili grozljiv zločin. Če so za sekundo pomislili, da jih ne bodo odkrili, ker je Jeffrey Epstein mrtev, se močno motijo."