Bo TEŠ reševal državni denar?

Dan po novici, da bo TEŠ brez pomoči šel v stečaj in da bo za 1,4 milijardno investicijo zdaj država morala dati 150 milijonov evrov na leto, da bo ta ogreval 35 tisoč gospodinjstev, so odzivi iz strank, ki so krive za to blamažo, enaki, kot so bili, ko so nas prepričevali, da TEŠ potrebujemo. Polni floskul in novega sprenevedanja. Na eni strani se piše interventni zakon, ki bi nekako zaobšel evropska pravila in zagotovil ogrevanje v Šaleški dolini, na drugi strani pa odgovori, kaj pa, ko bi denar vzeli kar iz podnebnega sklada, kamor se stekajo evri od prodanih emisijskih kuponov. Kar pa je norost, saj ti politiki, ki to govorijo, vedo, da je denar namenjen blaženju energetske revščine, energetski sanaciji stavb in razogličenju gospodarstva. A je o tem seveda laže govoriti kot o krivdi za nastali položaj, torej stečaj TEŠ-a.