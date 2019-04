Tesla preiskuje domneven samovžig avtomobila v Šanghaju

"Aktivno preiskujemo ozadje incidenta. Po dosedanjih informacijah pa žrtev ni bilo," je Tesla sporočila na omenjenem družbenem omrežju.

To ni prvi incident

To ni prvi incident, ki je ameriško družbo prizadel na Kitajskem, kjer Tesla krepi svojo prisotnost. Januarja so morali vpoklicati več kot 14.000 vozil na Kitajskem, da so zamenjali zračne blazine japonske Takate, ki so bile potencialno nevarne.

Tesla v Šanghaju sicer gradi svojo prvo tovarno zunaj ZDA, saj želi povečati proizvodnjo in okrepiti svojo prisotnost na največjem svetovnem avtomobilskem trgu. S tem želi tudi zmanjšati negativne posledice trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko na njihovo poslovanje.