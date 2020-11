Napeta tekma med predsedniškima kandidatoma. Kdo bo zmagal?

V ZDA se še vedno preštevajo glasovi in ni še jasno, kdo bo naslednja štiri leta zasedal Belo hišo. Trenutno je v vodstvu Joe Biden, a tudi Donald Trump lahko še vedno osvoji ključne zvezne države in ostane v Ovalni pisarni. Biden ima po projekcijah trenutno 264, Trump pa 214 elektorskih glasov. Za zmago je od 538 elektorskih glasov treba zbrati 270. Ključne države pa so Pensilvanija, Georgia, Severna Karolina in Nevada.