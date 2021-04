'Najmanj viden je učinek zapiranja šol'

Medtem, ko smo med prazniki zabeležili manj okužb, ker je bilo tudi manj testiranj, je bil v torek pozitiven skoraj vsak četrti test na koronavirus, nove okužbe so spet presegle število 1000. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je zdaj 889. Hospitaliziranih je 581 covidnih bolnikov, od tega 131 na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 60 oseb, trije bolniki so umrli.

"Skozi modele se učinek trenutnega 'lockdowna' vidi, vendar je učinek različen glede na število potrjenih, umrlih in hospitaliziranih ter oseb na intenzivni negi," je dejalAndrej Srakar iz Sledilnika Covid-19. Pojasnil je, da se je že znižalo tako število umrlih kot tudi število potrjenih okužb. "Pri hospitaliziranih in intenzivni negi pa se je učinek poznal prvi dan, zdaj pa, kot tudi sami opazujemo, številke ponovno naraščajo," je pojasnil.

Glede projekcij za prihodnost se, kot pravi sam, Srakar najbolj zanaša na model Janeza Žiberta. "Po tem modelu, kolikor sem razbral iz krivulj in govoril s profesorjem Žibertom, bi vrh z ukrepi dosegli v sredini aprila. Brez ukrepov in ob sevu pa nekje v maju," je dejal in dodal, da imamo v Sloveniji trenutno toliko nepojasnjenega, pa tudi toliko manjkajočih podatkov in predpostavk, da so te projekcije negotove. "Držati za besedo za točne datume bi bilo preuranjeno," je pripomnil.

"To verjetno ni tisti ukrep, ki bi radikalno spreminjal številke"

Spregovoril je tudi o povezavi med porastom okužb in vrnitvijo učencev v šole."O tem je bilo veliko razprav. Ugotovitve so nejasne. Kolikor mi je literatura znana, je učinek zapiranja in odpiranja šol najmanj viden," je dejal in pojasnil, da večjih sprememb ne v eno, ne v drugo smer ni za pričakovati. "To verjetno ni tisti ukrep, ki bi radikalno spreminjal številke," je dodal.