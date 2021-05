Boj za turiste: se nam obetajo novi turistični boni?

S predlogom za uvedbo novih turističnih bonov se morata sicer strinjati še minister za finance in vlada. Kolikšno vrednost bona naj bi prejel vsak prebivalec Slovenije, za zdaj še ni znano, omenja pa se, da naj bi bila ta vsota nižja od lanske, ki je za polnoletnega prebivalca države znašala 200 evrov, za mlajše od 18 let pa po 50 evrov, je še poročal časnik Delo.

Po pisanju današnjega Dela naj bi sicer predlog interventnega zakona predvideval tudi izdajo novih turističnih bonov, ki pa bi jih bilo mogoče porabiti tudi za druge storitve, ne le za prenočitev z zajtrkom. Počivalšek tega sicer ni ne potrdil ne zanikal, dejal je le, da "delajo na novih in zanimivih idejah" in da je treba počakati, da vse predloge razdelajo do konca.

Po besedah gospodarskega ministra se v medresorski obravnavi opredeljujejo do nekaterih idej, s katerimi želijo dodatno pomagati vsem udeležencem v tej storitveni dejavnosti. Prizadevajo si, da bi bil interventni zakon sprejet zelo hitro. "Če to ne bomo uspeli v tem tednu, pa bomo skoraj zagotovo z njim prišli na vlado v naslednjem tednu," je dejal Počivalšek.

Letos so sicer tako turistični delavci kot turisti računali na veliko boljše obete zaradi cepljenja, a se je v praksi izkazalo drugače. "Vse kaže, da nas letos čaka zelo podobna sezona kot lani–tako se bomo tudi letos primarno usmerili na domače goste. Lani so pri nas v poletnem času ustvarili kar dve tretjini vseh prenočitev," pravi Lea Šuligojiz Turističnega združenja Portorož. Junija bodo po spletu začeli nagovarjati tudi tuje goste, predvsem Avstrijce in Italijane, ki lahko k nam pridejo z avtomobilom. "Pogoji za vstop v Slovenijo so precej ostri, vsaj v času do izdaje enotnega covidnega certifikata, ki si ga vsi zelo želimo, ampak bo očitno prišel šele v začetku julija,"dodaja Fedja Pobegajlo.

Eden pomembnejših bo letos za turiste tudi zdravstveni vidik. Na Hrvaškem se je, kot pravijo, testiranje gostov v turističnih nastanitvah izkazalo kot učinkovito. "Seveda to nekomu olajša bivanje oziroma mu ni treba razmišljati o tem, kako bo šel nazaj, kaj vse mora storiti in ali mora na testiranje kam zunaj objekta," dodaja Metka Bradetičiz Hrvaške turistične skupnosti v Ljubljani. Prav zato tudi na slovenski Obali načrtujejo testiranje v samih objektih. Nekateri hoteli to že ponujajo, še več hotelov, predvsem tisti večji, pa bodo to v kratkem vzpostavili – denimo večji hoteli v Portorožu in tudi kamp v Luciji, pojasnjuje Lea Šuligoj.