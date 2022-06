Ustavljena gradnja enote za osebe z motnjami v duševnem razvoju

Razlog za ustavitev gradnje v Čečovju so sosedje, ki so nasprotovali gradnji tega doma. Gre za podoben primer, kot smo ga že videli v Divači, kjer so krajani prav tako nasprotovali gradnji bivalnih enot za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Zdaj pa se torej zgodba ponavlja še v Ravnah na Koroškem. V tamkajšnjem naselju Čečovje so želeli postaviti bivalno enoto, v kateri bi živeli štirje varovanci, a ker so krajani temu nasprotovali, so projekt ustavili. Zakaj so nasprotovali in kako pomembne so nove enote za uporabnike?