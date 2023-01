Testni projekt, ki omogoča brezplačen prevoz na delo do prestolnice

V Kranju, Komendi, Kamniku, Mengšu, Radomljah, Domžalah in Trzinu lahko po novem na delo v prestolnico hodite brezplačno. S prvim febrarjem bo namreč zaživel testni projekt, kjer bo GoOpti pobiral domačine iz prej naštetih krajev in jih zastonj odpeljal v ljubljanski BTC ali pred UKC. Evropska unija za začetek namenja 1,6 milijona evrov, s katerimi se bodo ljudje brezplačno vozili na delo in domov. Ugotovitve bodo namenjene končni rešitvi, kako čim več ljudi s čim manj stroški in avtomobili prepeljati s točke A do točke B.