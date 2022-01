Tetoverji bodo morali zamenjati svoje barve, v veljavi nova pravila glede vsebovanih snovi

Veljati so začela nova pravila Evropske unije, ki prepovedujejo določene snovi v barvah, ki se uporabljajo za telesne poslikave. Nevarne snovi, ki lahko škodujejo zdravju in ki jih v prevelikih količinah najdemo v kozmetiki in barvah za tetovaže, se torej ne bodo smele več uporabljati. Kakšne alternative so na voljo, kaj to pomeni za tiste, ki se tetovirajo, in tiste, ki tetovaže izdelujejo?