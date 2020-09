Problematika družinskih zdravnikov: telefoni pregorevajo, dolge čakalne vrste

Ker je spomladanski val epidemije že tako dolge čakalne vrste v bolnišnicah le še podaljšal, mnogi specialistični pregledi pa so enostavno odpadali, je zdaj, v drugem valu, država za bolnišnice ubrala drugačno strategijo. Popolnega zaprtja drugih programov ne bo, cilj je, da se jih ohrani čim več, da se ob hitrem porastu covid bolnikov čakalne dobe za zdravljenje drugih bolezni in stanj ne bi še bolj podaljšale. A daleč najbolj ozko grlo so družinski zdravniki.