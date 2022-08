Težave gasilcev na požarišču pod naseljem Socerb

V torek je zagorelo pod naseljem Socerb, k sreči so gasilci s pomočjo italijanskih kolegov požar že omejili. Težko dostopno območje na meji med Slovenijo in Italijo je sicer poraščeno predvsem s sredozemskim grmičevjem in ključna je pomoč iz zraka, ki pa je naši gasilci nimajo toliko, kot bi si želeli, saj so kanaderji potrebni tudi v Italiji in na Hrvaškem. Na naši strani je pogorelo le nekaj gozda, prebivalci Socerba pa nikoli niso bili v nevarnosti. Medtem so na italijanski strani preventivno evakuirali nekaj ljudi iz njihovih domov.

