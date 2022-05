Težave in razpoke pri usklajevanju znotraj strank, kaj bo z vlado?

Kakšno vlado bomo imeli in kaj bodo njene prioritete? To že tretji dan preigravajo v najverjetnejših novih koalicijskih strankah Gibanju Svoboda, SD in Levici. Namesto medsebojnega usklajevanja so se težave in razpoke pojavile že pri usklajevanju znotraj posameznih strank. Konkretno pri Socialnih demokratih, kjer je vzdušje napeto že vse od rezultatov volitev. Kljub temu so njihovi apetiti po številu resorjev veliki, še večje pa imajo nekateri SD-jevi posamezniki, ki se želijo zavihteti na vrh ministrstev.