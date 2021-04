Cena hrane vse višje, slovenskim kmetom pa pridelki ostajajo v kleteh

Slovenci smo po besedah Kuharja v zadnjih 20 letih uvozili dvakrat več kmetijskih in živilskih izdelkov, hkrati pa jih trikrat več tudi izvozimo. Posebej v času epidemije je uvoz problematičen tudi za vinarje, ki jim vina ostajajo v kleteh. "Kupci posegajo po cenejših vinih, naša domača pa so morda za kakšen cenovni razred višja,"razlaga vinar Janez Zavec.

Problem je tudi zavajanje potrošnikov, so kritični kmetje, saj izdelek večkrat v resnici ni slovenskega izvora, čeprav je to na emabalaži navedeno. "Kotvemo, kumare so bile pripeljane iz Indonezije, a na njih je pisalo, da so slovenske," še opozarja Medved.Zato so na ministrstvu za kmetijstvo že pripravili predlog zaklona, ki bo vzpostavil sistem masnih bilanc."Že sedaj naša uprava za varno hrano in inšpekcijo lahko preverja za korak naprej, korak nazaj. Zdaj pa želimo to povezati v celoto in to je masna bilanca," razlaga minister minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgrajšek. "Hrana, ki je pripeljana od daleč je utrujena, imeti mora dodatke da zdrži prevoz. Iz teh surovin je težko pripraviti dober kvaliteten obrok," še dodaja. Pot od vil do vilic naj bo zato čim krajša.