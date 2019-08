Težave s fekalijami tudi na hrvaških plažah

S fekalijami v morju in neustreznostjo kopališč se spopadajo tudi na Hrvaškem. V drugi polovici julija so zabeležili izliv odpadnih voda v kaštelanskem in dubrovniškem akvatoriju. Tako so inšpektorji zaradi izliva fekalij v morje zaprli plažo na dubrovniškem Koločepu.

V Sloveniji odmeva vztrajno zapiranje kopališča v Žusterni zaradi preseženih mejnih vrednosti. A na podobne težave na vrhuncu turistične sezone niso imuni tudi na Hrvaškem. Iz urada dubrovniškega župana so sporočili, da je preiskava pokazala, da so v dubrovniškem zalivu Sumartin v morje konec julija res odtekale fekalije. Izliv se je zgodil po močnejšem deževju. "Gre za fekalni zbiralnik proti kateremu gravitirajo vse odpadne vode iz tega dela mesta,"so sporočili. Podobne prizore so po močnem deževju opazili tudi v Kaštelu pri Splitu. Nezadovoljni so tudi prebivalci otoka Ugljan, ki se pritožujejo zaradi smradu, ki nastaja ob črpanju greznic. Vendar to ni največja težava na otoku. Kot trdijo prebivalci, naj bi nekatere cisterne odpadke odlivale kar v morje. "Na obalnem področju, ki pripada psihiatrični bolnišnici Ugljan celo leto plavajo fekalije. Namesto v zbiralniku, vsebina septičnih jam končuje v morju, pogosto pa tudi na zasebnih parcelah,"pripovedujejo domačini. O začetka sezone so v Kaštelu zabeležili vsaj štiri incidente. FOTO: dnevnik.hr Ravnatelj psihatrične bolnišnice dr. Mladen Mavar je za Slobodno Dalmacijo dejal, da pozna »prakso deponiranja fekalij v morje«, vendar mu ni znano, da bi nekdo pri tem uporabljal staro infrastrukturo bolnišnice. »Na žalost, kanalizacija naše bolnišnice končuje v morju. Gre za star sistem, zgrajen pred 60 in več leti. Izpust je sicer kakšnih sto metrov od obale, in sicer na globini iz katere vsebina ne bi smela priti na površino.«