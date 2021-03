Živimo v izjemno hrupnem okolju. Avtomobilski alarmi, sirene rešilnih vozil, požarni alarmi, kosilnice, pasji lajež – vse to je del zvočnega onesnaževanja. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da naj bi do leta 2030 v Evropski uniji zaradi onesnaženja s hrupom okvaro sluha imelo kar 630 milijonov ljudi, do leta 2050 pa naj bi imela takšne težave kar četrtina prebivalstva.

icon-expand