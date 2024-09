Težave v Bruslju: 'Evropska komisija je na nek način talec Slovenije'

V Bruslju nove težave zaradi slovenske menjave Tomaž Vesel - Marta Kos tik pred zdajci. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je morala namreč svojo predstavitev komisarske ekipe prestaviti za teden dni, in to prav zaradi Slovenije in notranjepolitičnih bojev. Šlamastika, Bruselj je postal talec slovenskega parlamenta, so prvi odzivi iz Bruslja. Kje konkretno se zatika in ali bomo sploh ujeli drugi rok komisarskega razreza ali bo morala Von der Leynova znova čakati na Slovenijo?