Težave v romskih naseljih se stopnjujejo

Mladenič je preteklo soboto zaradi prepira razbijal v baru v Črnomlju. Najprej je prišlo do prepira z lastnikom, padale so tudi grožnje s smrtjo. Mladeničev oče, črnomaljski mestni svetnik, mu je pripeljal sekiro, s katero se je sin lotil okna lokala, oče pa je medtem grozil z nožem in napovedal, da se bo vrnil s kalašnikovko. Gre za istega mladeniča, ki se je pred časom na Facebooku bahal s kosi orožja.