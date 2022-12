Težave z bankomati, plačilnimi karticami in komunikacijskimi storitvami

Hrvati odštevajo zadnje dni do uvedbe evra, a vse ne gre po načrtih. Banke so izdale opozorilo državljanom in turistom: Pripravite gotovino. Zaradi prilagoditev sistema do sredine januarja številni bankomati ne bodo delovali. Občasno prav tako ne bo mogoče plačati s plačilnimi karticami. Številni obrtniki bodo po novem letu za dva tedna zaprli vrata. Tudi telekomunikacijska podjetja na Hrvaškem zaradi prehoda na evro opozarjajo, da na silvestrovo in v prvih dneh novega leta uporabniki ne bodo imeli dostopa do nekaterih storitev.