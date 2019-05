Težave z lastnim ugledom niso edina tegoba Đenia Zatkoviča

Zagotovo je eden najbolj kontroverznih županov tega mandata Đenio Zatkovič, župan Pirana. Njegovi zapisi o zašitih anusih in o tem, da je iz trebuha noseče hčerke slišal glasove, so na družbenih omrežjih močno odmevali. A Zadkovič nima težav le z ugledom, težave ima tudi z vodenjem občine. Čeprav smo že v mesecu maju, Piran še vedno nima sprejetega proračuna in ne kaže, da bi se to spremenilo.