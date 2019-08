Težave z medvedi in volkovi tudi drugod po Evropi

Popraskan, šokiran, povit in brez palca na levi roki Božo Nekič že teden dni okreva v reški bolnišnici. Prejšnjo nedeljo ga je med sprehodom po gozdu le nekaj sto metrov od domače vasi pod Velebitom presenetil medved. Med tem ko je iz nahrbtnika vzel telefon se je prikazal medved.

"Ko sem se obrnil, je bil medved že na zadnjih tacah in v treh skokih planil name," je povedal Nekič ter dodal, da sta mu življenje najverjetneje rešila labradorca, ki sta lajala in branila lastnika ter naposled le odgnala zver. Medved se je po pripovedovanju napadenega pognal za psoma, a mu je pred tem vseeno odgrizniti Nekičev palec.

Napad zveri vznemirja tudi domačine na Grobniku pri Reki. Le 20 metrov od hleva je volk uplenil in raztrgal kozo v nezavarovani čredi."Zelo veliko se nam je spremenilo v življenju. Ne moremo biti več tako svobodni kot prej," je povedala lastnica črede Tina Krupić.

Težave z zvermi tudi v Nemčiji in Franciji

V Nemčiji so nekoč volkove popolnoma iztrebili, a so pred 20 leti spoznali napako in jih ponovno naselili iz vzhodne Evrope. Okoli 1000 zaščitenih divjih zveri pa zdaj kmetom povzroča vse več škode. Zato se tudi tam poraja podobna polemika kot pri nas; kmetje proti naravovarstvenikom.