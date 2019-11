Težave z zdravilom Zolgensma, Novartis z zamudo obvestil oblasti

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v sredo delno in začasno zaustavila gensko terapijo z zdravilom Zolgensma, ki stane 2,1 milijona dolarjev na bolnika. Zaustavili so zdravljenje za paciente, stare od dveh do petih let. Novartis je FDA namreč – z zamudo – obvestil o raziskavi na primatih, ki je pri znanstvenikih sprožila zaskrbljenost glede mogočih poškodb ali izgube živcev.

Farmacevtsko podjetje Novartis, ki je že avgusta bilo tarča kritik, ker so regulatorje o obtožbah glede ločene manipulacije s podatki obvestili šele, ko so zdravilo Zolgensma že odobrili, je sporočilo, da so se raziskovalcem v njihovi enoti AveXis te skrbi pojavile že marca. AveXis bi morala te ugotovitve vključiti v letno poročilo za FDA, ki je bilo načrtovano za september, ampak se to nikoli ni zgodilo. "Na žalost se je zgodila napaka in te ugotovitve niso vključili v poročilo," so v izjavi za javnost sporočili v Novartisu. "Konec prejšnjega tedna smo obvestili preiskovalce in FDA, oni pa so nam sporočili, da bodo delno zaustavili terapijo z zdravilom." O tem so sprva poročali na spletni strani Fierce Pharma.