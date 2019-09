Težak dan za Borisa Johnsona

"Če ljudje mislijo, da vlada dela slabo, ima parlament na voljo še eno možnost in ta možnost so splošne volitve," pa je zadevo komentiral Michael Gove , ki je v Johnsonovi vladi zadolžen za načrtovanje Brexita brez dogovora. Tak scenarij ni pogodu laburistom, saj bi v primeru predčasnih volitev odhod Velike Britanije iz EU brez sklenjenega sporazuma ostal realna možnost. Od tod tudi napoved vodje laburistov Jeremyja Corbyna , da glasovanja o nezaupnici ne bo zahteval, dokler premier ne zaprosi za podaljšanje roka za Brexit vsaj do januarja.

Kljub pozivom, naj to stori, je sicer že jasno, da se Johnson ne namerava prostovoljno izseliti z Downing Streeta 10. To možnost je zavrnil že v prvem odzivu na razsodbo, s katero se, kot je dejal, ne strinja, a jo bo spoštoval. Povedal je tudi, da namerava nadaljevati s svojimi načrti za odhod Združenega kraljestva iz Evropske unije 31. oktobra.

Dan po prelomni odločitvi britanskega vrhovnega sodišča so tamkajšnji poslanci že sedli v poslanske klopi. Popoldne jih bo nagovoril premier Boris Johnson, ki se je predčasno vrnil z zasedanja v New Yorku.

Da je to nujno, je tik pred začetkom zasedanja parlamenta povedala tudi predsednica Liberalnih demokratov Jo Swinson, ki je možnost Brexita brez dogovora opisala kot grožnjo. "Vedno smo trdili in še vedni trdimo, da bi morali zaprositi za podaljšanje 50. člena, zato da bi o dogovoru o Brexitu lahko odločali volivci in imeli zadnjo besedo. Referendum je pot naprej. Druga možnost so splošne volitve in če se bo to zgodilo, se bomo Libaralni demokrati zoperstavili tako Borisu Johnsonu kot Jeremyju Corbynu, ker naša država zasluži več," je dejala.

Corbyn: Johnson se mora opravičiti kraljici in ljudstvu

Corbyn je še dejal, da Johnson dolguje opravičilo tako kraljici kot tudi britanskemu ljudstvu. Premier je sicer z Elizabeto II. govoril takoj po razglasitvi sodbe, ni pa znano, ali je izrekel tudi opravičilo ali ne.