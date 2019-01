'Bolj verjetno je, da ostanemo, kot da zapustimo EU brez dogovora'

Britanska poslanska zbornica bo v torek zvečer glasovala o dogovoru o brexitu, ki ga je vlada britanske premierke Therese May dosegla z EU. Izid glasovanja je sicer zelo težko napovedati, bo pa pomemben za prihodnje odnose med Otokom in Unijo.

Mayeva bo pred tem sicer skušala še zadnjič prepričati poslance, da podprejo njen dogovor. V današnjem govoru bo tako izpostavila, da je bolj kot odhod iz EU brez brexita verjetno, da Velika Britanija sploh ne zapusti unije, poroča BBC.

"Kot smo videli v zadnjih nekaj tednih, so v Westminsterju nekateri, ki bi želeli odložiti ali celo ustaviti brexit in ki bodo uporabili vse vzvode, ki so jim na voljo, da to storijo," bo izpostavila britanska premierka.

Dodala bo tudi, da bo britanska politika na tak način utrpela veliko škodo, predvsem na račun nezaupanja volivcev, ki so brexit izglasovali na referendumu. "Poslance prosim, da razmislijo o posledicah svojih dejanj, ki bi jih ta lahko imela na zaupanje Britancev v demokracijo," bo poudarila in dodala, da naj si zamislijo, kako bi se Britanci odzvali, če bi se jih prisilo, da znova glasujejo. "Vera v demokracijo in politiko bi utrpela katastrofalno škodo. Vsi smo dolžni slediti rezultatu referenduma," izpostavlja britanska premierka.