Kitajske oblasti turistom začasno prepovedale obisk Tibeta

14. dalajlama se je rodil 6. julija 1935 v Tibetu kot Lhamo Dhondup . Ko je bil star dve leti, so ga razglasili za ponovno utelešenje 13. dalajlame in ga preimenovali v Tenzina Gyatsa . Pri šestih letih so ga sprejeli v budistični samostan, kjer je študiral do 23. leta starosti.

Tibet je planota, ki leži na nadmorski višini med 3600 in 5200 metrov in je znana kot streha sveta. Od 15. stoletja se je budistično kraljestvo razvilo v meniško državo z dalajlamo kot vodjo in Lhaso kot prestolnico.

Leta 1950 je novoustanovljena komunistična Ljudska republika Kitajska zasedla Tibet in leta 1965 vzpostavila avtonomno regijo Tibet. Ker so se Tibetanci bali, da bodo komunistične oblasti zajele njihove voditelje, so se 10. marca 1959 uprli. V okviru tega upora je sedaj 83-letni dalajlama 17. marca istega leta skupaj s 100.000 Tibetanci, preoblečen v vojaka, prebegnil čez mejo v sosednjo Indijo. Iz Indije sedaj deluje in leta 1989 si je prislužil Nobelovo nagrado za mir.

Kitajske komuniste je skušal pomiriti leta 2011, ko je prekinil 368 let tradicije in se odpovedal posvetni oblasti nad Tibetom. Ostal je le duhovni vodja, vendar to Kitajske ni zadovoljilo in ostaja v izgnanstvu.

Kitajska je že večkrat prepovedala dostop tujim turistom do Tibeta v času pomembnih političnih zborovanj ali obletnic. Več kot 100 Tibetancev se je v zadnjih letih samosežgalo zaradi nasprotovanja kitajski politiki prisilne asimilacije na območjih, kjer živijo etnične manjšine.