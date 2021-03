Tibor Hvala podrl slovenski rekord v recitiranju števila pi

Kako v neskončnost sploh zveni število pi, ki ga pri računanju najpogosteje krajšamo kot 3,14? Tekmovalci vseh starosti so se pomerili na tem prav posebnem, tokrat že 15. tekmovanju po vrsti. Lansko štirinajsto izvedbo tekmovanja so morali sicer zaradi prvega vala epidemije covida-19 odpovedati, letos pa je ekipi dogodek znova uspelo izpeljati. In padel je nov slovenski rekord v recitiranju decimalk števila pi. Med vsemi tekmovalci se je namreč najbolje odrezal osnovnošolec Tibor Hvala.

