Pobijali in odirali tigre, iz njihovih kosti kuhali osnovo za lajšanje artritisa

Na Češkem so zaključili preiskavo, v kateri so na prste stopili kriminalni združbi, ki je nelegalno ubijala in predelovala tigre, leve in pume. Izdelke iz divjih mačk, kot je na primer osnova iz tigrovih kosti, so večinoma prodajali na trgu za potrebe tradicionalne kitajske medicine. Tihotapci so se okoriščali tudi s prodajo tigrovih kož in šap.

Kot poroča Guardian, so češki okoljski inšpektorji in policija z odkritjem farme divjih mačk v Pragi zaključili kar pet let trajajočo preiskavo.

Na prizorišču farme s tigri so v nedelujočem hladilniku našli ostanke odrtih tigrov, levov in pum. Okoljska inšpektorica Pavla Rihova opisuje grozote, ki so jim bili priča v trenutku, ko so našli ostanke preminulih živali: "25 let sem inšpektorica, a še nikoli nisem doživela tako groznega prizora. Našli smo star zamrzovalnik, ki ni bil priklopljen na elektriko, ta pa je bil napolnjen s trupli živali. Na vrtu je moral biti več kot dve leti."Kot je dodala, so v hlevu poleg hiše odkrili nedavno ubitega tigra, ki so ga precizno ustrelili v vrat, da niso poškodovali njegovega dragocenega kožuha. V isti sobi so na kuhalniku našli tudi meso in kosti neznane živali.

S tem odkritjem so zaključili petletno preiskavo češke policije, carine in okoljskega inšpektorata in razbili organizirano kriminalno združbo čeških in vietnamskih kriminalcev, ki so nezakonito ubijali in predelovali zaščitene divje mačke, ki so jih nato prodajali večinoma na trg tradicionalne kitajske medicine. Od vrečke s tigrovimi kostmi do grozljivega prizorišča Prvo sled za kriminalno združbo so preiskovalci dobili leta 2013, ko so inšpektorji v vozilu Vietnamca našli vrečko s tigrovimi kostmi. Nekaj mesecev kasneje so našli še okostja dveh tigrov. Oblasti so nato začele intenzivno preiskovati tudi izdelke iz divjih mačk, kot so tigrovo vino in juhe, ki naj bi izvirali iz Češke. Okoljski inšpektorat je bil zaradi odkritij zaskrbljen in leta 2015 so začeli intenzivno preiskavo ujetništva divjih mačk na Češkem.

Tihotapci so za gram pripravka zaračunali 60 evrov. Kože divjih mačk so prodajali od 2.000 do 4.000 evrov, šape pa po 100 evrov.

V državi je zakonodaja sicer izjemno stroga, prijavljeno mora biti vsako rojstvo, prodaja ali smrt divjih mačk. Ko so inšpektorji pričeli pregledovati dokumentacijo v povezavi z uvozom divjih mačk, pa so odkrili ogromno nepravilnosti, stopnja smrtnosti tigrov v zasebnih zoojih pa je bila šokantno velika. Normalna starost, ki jo dosežejo tigri, je običajno približno 20 let, tigri v zasebnem varstvu pa so umirali, še preden so dopolnili pet let. Oblasti so prišle na sled Ludvíku Berouseku, članu znane češke cirkuške družine, ki vodi največjo farmo tigrov in levov na Češkem. Uradno goji velike mačke za potrebe cirkusov in zasebnih zoojev. Oblasti so posumile, da je ta povezan z združbo, ki je tihotapila izdelke iz tigrov v Vietnam. Po skoraj dveh letih so češke oblasti razkrile kriminalno združbo, ki ji je 'predsedoval' Le Kuan Vu, vietnamski trgovec, ki je izdajal ukaze, kaj naj naredijo s tigri. Berousek je potem mačke dostavil češkemu 'lovcu' Milošu Hrozineku, ki je skupaj z Vujem mačke razkosal in jih doma skuhal oziroma predelal. Tigrove kocke prodajali na trg kitajske tradicionalne medicine Preiskovalci so ugotovili, da kriminalna združba prodaja 'tigrove kocke oziroma tigrovo kostno osnovo,' za katero v tradicionalni kitajski medicini verjamejo, da krepi kosti in preprečuje artritis. Tihotapci so za gram pripravka zaračunali 60 evrov. Kože divjih mačk so prodajali od 2.000 do 4.000 evrov, šape pa po 100 evrov.

Ko živali dosežejo spolno zrelost, to je pri starosti petih let so veliko več vredne mrtve kot žive. FOTO: AP