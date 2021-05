Tiha ubijalka: hipertenzija povzroča srčno-žilna obolenja

Vzroki za povišan krvni tlak so: preveč soljena hrana, premalo telesne aktivnosti, čezmerna telesna teža in prepogosto pitje alkoholnih pijač. In glede na to, da hipertenzija povzroča srčno-žilna obolenja, ki so glavni vzrok smrti v razvitem svetu, se je na svetovni dan hipertenzije smiselno zazreti vase in poiskati pomoč, če jo potrebujete. O normalnem krvnem tlaku govorimo, kadar je sistolični oziroma zgornji 120 in diastolični ali spodnji 80 milimetrov živega srebra. Če si tlaka ne merite, niti ne boste opazili, da imate hipertenzijo, zato ji rečemo tudi tiha ubijalka. V studiu smo gostili doc. dr. Jano Brguljan Hitij.

