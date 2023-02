Razkrinkani tihotapci ljudi, ki so migrantu za prevoz zaračunali do 20.000 evrov

Kriminalna združba, katere vodja je 52-letnik s Ptuja, se je oglaševala kot odlična izbira za vse ilegalne migrante, ki želijo doseči svojo obljubljeno deželo, s prevozi pa so zaslužili kar tri milijone evrov. Da so kriminalno združbo razkrinkali, je bilo potrebnih kar 125 kriminalistov in policistov. Pri transportu ilegalnih migrantov pa je med osumljenimi 13 Slovencev. V hišni preiskavi so kriminalisti zasegli tudi več kosov orožja, drogo in prepovedane športne substance.