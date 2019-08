Tihotapci so za vsakega prepeljanega migranta dobili do 500 evrov

Več kot 70 celjskih kriminalistov in policistov je uspešno razbilo eno večjih organiziranih kriminalnih združb pri nas, ki je tihotapila migrante. Prostost so odvzeli sedmim osumljencem, enega še iščejo, ki so med decembrom in avgustom pretihotapili 279 oseb. Prevozniki so bile predvsem osebe s socialnega dna, pogosto tudi odvisniki, za vsak prevoz pa so dobili od 250 do 500 evrov na migranta.