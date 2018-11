Tijuana zaradi prihoda prebežnikov razglasila humanitarno krizo

"Nimamo zadostne in potrebne infrastrukture, da bi ustrezno poskrbeli za te ljudi, jim dali dostojen prostor," je dejal župan mesta za lokalni radio.

Gastelum je vlado poleg tega okrcal še, da ne jemlje resno groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je v četrtek dejal, da bo zaprl mejo, če bodo razmere na tem območju ušle izpod nadzora.

Zahtevajo pomoč Združenih narodov

Tijuanska vlada je zaradi množičnega prihoda migrantov v četrtek v izjavi zahtevala pomoč s strani urada ZN za koordinacijo humanitarnih zadev. Večji del karavane migrantov, ki se je sredi oktobra iz Hondurasa podala proti ZDA, so z odprtimi rokami sprejeli v številnih mestih, na poti do meje, vendar so tu ostali največ dve noči.