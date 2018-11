V Tijuani protestirali zaradi karavane, ta pripravila množično poroko

"Poberite se nazaj v Honduras, tukaj vas nočemo," je vzklikala jezna množica, ki se je tudi spopadla s policijo. "Protestiramo, ker so nezakonite migracije ušle izpod nadzora. Zahtevamo, da to nekdo reši. Če ne bodo šli čez mejo v ZDA, jih je treba deportirati," je dejal organizator protesta Fidel Gonzalez, ki poudarja, da kaos ogroža varnost ljudi.

"Trump je mehiške oblasti takoj opozoril, naj karavane ne spuščajo čez svojo mejo, ker v ZDA ne bodo smeli, pa ga niso poslušali. In kdo bo zdaj nastradal? Mi!" je dejal neimenovani protestnik.

"Vsakdo ima pravico protestirati, ampak mi nismo prišli sem, da bi jim škodovali. Mehičanom se zahvaljujemo, ker so nas sprejeli. Ne bomo povzročali težav. Nenazadnje bežimo pred nasiljem. Torej nam na kraj pameti ne pade, da bi ga povzročali,"pa pravi migrant iz HondurasaJosue Caseres.

Situacija v mestu se je sicer vseeno zaostrila. Tam je namreč že 3000 migrantov in oblasti ocenjujejo, da bi se lahko številka že kmalu zvišala na 10.000.

Domačini pravijo, da v mestu nastaja nered, da migranti za seboj puščajo smeti, prihajalo naj bi do tatvin, sporov ...

Večina prišlekov je iz Hondurasa, dežele z okoli 9 milijoni prebivalcev, ki jo pretresajo spori tolp, revščina in brezposelnost, ter se po številu umorov na 100.000 prebivalcev lahko kosa z žalostno statistiko ameriških mest New Orleansa in Detroita.

Množična poroka LGBT skupnosti

Medtem je karavana v Tijuani pripravila množično simbolno poroko pripadnikov LGBT skupnosti, ki potujejo proti ZDA.

"Uresničile so se moje sanje. Vedno sem si tega želel, ampak doma to ni dovoljeno, uresničile so se mi sanje," je dejal Pedro Nehemias Pastor de Leon iz Gvatemale. Dejal je, da v karavani potuje veliko ljudi, ki bežijo pred diskriminacijo.

Poročila nevladnih organizacij kažejo, da so napadi, umori in diskriminacija v Srednji Ameriki zelo pogosta težava, s katero se srečujejo pripadniki LGBT skupnosti.

Zakaj želijo v ZDA?

Karavano sestavlja skupina ljudi, ki zapuščajo obubožane Gvatemalo, Honduras in El Salvador. Tam jim - kot pravijo, pretijo revščina, lakota, nasilje.

Karavana se je začela zbirati 12. oktobra. Takrat se je zgolj 160 ljudi zbralo na avtobusni postaji v mestu San Pedro Sula v Hondurasu, ki velja za eno od kriminalnih središč v državi.

Na pot so se pripravljali mesec dni, odločeni, da zapustijo državo, kjer prihodnosti ne vidijo.

Nato pa se je karavana povečala. Še posebej potem, ko se je načrt pojavil na Facebooku. In do 13. oktobra, ko je karavana dejansko krenila na pot, je bilo na pot pripravljenih že 1000 ljudi.

Medtem so prečkali Gvatemalo in dosegli Mehiko, na poti pa se jim je pridružilo še več tisoč ljudi.

Da se združijo v karavano, so se odločili, ker menijo, da bodo imeli skupaj boljše možnosti, da pridejo v ZDA in tam zase poiščejo boljšo prihodnost.