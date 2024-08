Tik pred koncem počitnic iščejo kar 600 predmetnih učiteljev

Kadrovska stiska se iz leta v leto povečuje. Mlajše generacije v razredih ne zdržijo dolgo ali pa jih ta poklic enostavno ne zanima. Starejši učitelji pa počasi zapuščajo učilnice. Kako bo septembra, kako prihodnje leto ali leto kasneje? "Če bi zahtevali, da so v razredih sami ustrezni učitelji, potem bi lahko marsikateri razred, oddelek zaprli, morda tudi katero šolo. Namreč čedalje več je v šolah zaposlenih ljudi, ki sploh niso učitelji," pravi Mojca Mihelič, predsednica združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev. V šolstvu čakalnih vrst ni. Pouk mora teči, pa četudi v razrede stopajo že upokojeni učitelji, vse pogosteje študentje, učitelji, neizobraženi za poučevanje posameznih predmetov. "Vse to zmanjšuje kakovost javnega šolstva v tej državi in seveda poglablja krizo. To pa je ena ključnih težav te države, ki se je politični razred do danes ne zaveda v dovolj veliki meri," opozarja Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ.

Tu so še, opozarjajo šolniki, iz leta v leto težji pogoji dela. "Vse pogosteje smo tarče napadov, gneva, mnogokrat prezira," opozarja Miheličeva. Tudi zato resno razmišljajo, da bi tudi šolniki sledili predlogu zdravnikov, ki s spremembo kazenskega zakonika zahtevajo dodatno zaščito pred denimo grožnjami ali verbalnimi, celo fizičnimi napadi. "Plača kaže na to, kako družba ceni naš poklic. Še bolj kot plača sama je glavni problem, da je šola postala nek poligon za merjenje moči oziroma poligon, kjer družba stresa vse stiske, ki so se nabrale. Ko rečem družina, mislim pri tem na starše, okolico," dodaja Miheličeva.

Ob pomanjkanju delovne sile na eni strani pa ob podatkih zavoda za zaposlovanje vse glasnejši očitki. Julija naj bi se namreč na zavod prijavilo kar 900 delavcev, ki so bili pred tem zaposleni v šolah. Gre za nedopustno prakso, opozarja Štrukelj: "Gre za to, da se nekaterim, ki so zaposleni sicer za določen čas, delovno razmerje konča ob koncu pouka, potem za počitnice niso zaposleni. Potem jih pa 1. septembra spet zaposlijo, zato da privarčujejo pri dveh plačah. Meni se zdi to popolnoma neetično in tudi do neke mere neumno v času, ko je pomanjkanje delovne sile tako veliko."

Da gre za povsem zavajajoče podatke, odgovarja Miheličeva. Ta hip namreč šole z razpisi iščejo več kot 600 predmetnih učiteljev. Na zavodu je prijavljenih le nekaj 10. Da so tudi sicer šole pri kadrovanju odvisne od ministrstva, ki bodisi odobri zaposlitev ali ne, še pojasnjuje. V na videz visokih številkah pa da je, kot rečeno, le peščica učiteljev, v večji meri pa gre za pomočnike, spremljevalce ter drugo osebje, denimo kuharje, hišnike in čistilce.