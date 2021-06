Tik pred zadnjo stopničko izpadli Nina Radi in Ana Pusovnik

Ponedeljek je začetek tedna ali najljubši delovni dan našega novinarja Aleksandra Pozveka. Jasno, zaradi deklet iz šova Sanjski moški, ki ga obiščejo. Tokrat sta ga kar dve, in sicer Nina Radi in Ana Pusovnik. In bilo je vroče, k temu pa so seveda pripomogle tudi temperature. A Aleksandru je najbolj vroče postalo, ko sta ga dekleti izvali, naj tokrat on izbere svojo sanjsko dekle.

