'Vse je uničeno'

"In nenadoma sem zagledal, kako prihaja val, moral sem bežati. Bila sta dva vala. Prvi ni bil tako močan – lahko sem mu ubežal. Zbežal sem naravnost v hotel, kjer sta spala moja žena in sin. Zbudil sem ju ... in nato sem slišal, kako prihaja drugi val. Pogledal sem skozi okno, ko je zadel. Bil je veliko večji."

Dva člana glasbene skupine umrla, tri še pogrešajo

Posnetki na družbenih omrežjih prikazujejo tudi val, ki je zadel šotor na zahodu Jave, v katerem je nastopala priljubljena indonezijska skupina Seventeen. Val je dobesedno pometel člane pop skupine z odra v občinstvo. Pevec skupine Riefian Fajarsyah je kasneje na družbenih omrežjih objavil čustveni posnetek, v katerem je potrdil, da sta dva člana ekipe umrla. Bobnarja, kitarista in njegovo ženo še vedno pogrešajo. "Ostali so hvalabogu na varnem, čeprav so poškodovani. Prosim molite, da bodo mojo ženo Dylan, Andija in Hermana in Ujanga kmalu našli."