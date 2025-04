TikTok kot služba

Ena od kariernih priložnosti v novi dobi so tudi družbena omrežja. In zadnje čase najbolj cveti Tik Tok. Platforma, ki se mesečno ponaša s kar dvema milijardama mesečnih uporabnikov, je za nekatere postala čisto prava služba. Eden od teh je Blaž Vižintin, 29-letnik, ki je pustil svojo redno službo in začel ustvarjati vsebine na Tik Toku. Zdaj je lastnik marketinške agencije. In čeprav Tik Tok slovenskim ustvarjalcem ne plačuje zgolj za oglede, Blaž pravi, da so zneski, ki jih dobijo prek sodelovanj včasih več tisočakov.