Ikone, titani, pionirji, umetniki, voditelji...kdo so najvplivnejši na svetu?

Na vrhu letošnje lestvice 100 najvplivnejših Zemljank in Zemljanov, ki jo je pripravila revija Time, kraljujejo nekatera svetovno znana imena politikov, glasbenikov, igralcev, umetnikov. "Ne gre za življenjsko delo, gre za ljudi, ki so oblikovali leto 2018, spremenili leto, izstopali, se postavili za nekaj…," pravi glavni urednik in direktor revije Time Edward Felsenthal. Na seznamu je sicer 48 žensk in 52 moških.

Naslovnico med drugim krasi kanadska igralka korejskih korenin Sandra Oh, "igralska virtuozinja, za katero je dialog to, kar so ta glasbenika note". Resno je zaslovela v televizijski seriji "Ubijanje Eve".

Na čelu skupine umetnikov se je prav tako znašel igralec Dwayne Johnson - zaradi stoodstotne predanosti vsemu, kar dela, tudi v svoji dobrodelni organizaciji. Med najvplivnejšimi umetniki na svetu izstopa sedem mladih fantov, ki tvorijo južnokorejsko fantovsko skupino pevcev BTS, ki jih je BBCrazglasil za Beatle 21. stoletja. V skupini pa so se znašli tudi najnovejša Marvelova superjunakinja Brie Larson, pa zvezdnica serije Igra prestolov Emilia Clarke in dobitnik Oskarja za upodobitev znamenitega Freddieja Mercuryja, Rami Malek.