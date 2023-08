Tina Maze: Podrlo je veliko mostov, ampak mostovi med sosedi so se zgradili

Na Koroškem še naprej s polno paro odstranjujejo posledice kataklizme. Hrane je zaradi velikodušnih donacij dovolj, elektriko imajo, ponekod iz pip že priteče voda, a le za sanitarne namene, še naprej jo zagotavljajo s cisternami. Primanjkuje pa še orodja in čistil, dela je ogromno, sanacija bo dolgotrajna. "Podrlo je veliko mostov, ampak mostovi med sosedi so se zgradili," je srčnost vseh, ki se borijo s posledicami ujme, opisala Tina Maze. Slovenska vojska je v Mežico, kjer je podivjana Meža uničila ali poškodovala vse mostove, pripeljala montažni most. Reševalci se prebijajo tudi do prometno še odrezanih zaselkov. V podjetju TAB, največjem zaposlovalcu v regiji, pa bijejo plat zvona, stanje je kritično, škoda je večdesetmilijonska.