Albanijo stresel močan potres, domnevno trije mrtvi

Po poroačnju nekaterih lokalnih medijev naj bi umrli trije ljudje, spet drugi pišejo, da smrtni žrtev ni. So pa številni hiteli zapuščati svoje domove in tekli na ulice.

Močnejše potresne sunke so čutili tudi v albanski prestolnici Tirani. ter v okoliških državah - Bosni in Hercegovini, Bolgariji, na Hrvaškem, Italiji, Črni gori, Srbiji in Severni Makedoniji.

Intenziteta potresa na ozemlju Slovenije ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Ljubljane in Primorske, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje (Arso).