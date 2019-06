Tirolska prepovedala tranzitni promet po regionalnih cestah in ujezila Nemčijo

Da voznikov ne bi zavedla navigacija, ki bi jih speljala na regionalne ceste, so o novih ukrepih že obvestili ponudnike navigacijskih programov in naprav. Dodatno bo upoštevanje ukrepa zagotovila tudi policija, ki bo nadzorovala promet.

Ukrep za motorje, avtomobile in tovornjake bo v veljavi predvidoma do sredine septembra ob koncih tedna od 7. ure v soboto do 19. ure v nedeljo. Regionalne ceste pa bodo še vedno lahko koristili tisti, ki imajo za končni cilj Innsbruck ali bližnji kraj, je zagotovil Platter.

Avstrijska dežela Tirolska je ta teden uvedla prepoved tranzitnega prometa po regionalnih cestah, ki so jih mnogi uporabljali na poti do počitniških destinacij.

Nov ukrep na Tirolskem je le še zaostril spor med Avstrijo in Nemčijo glede prometne ureditve. Dunaj je namreč razburil predlog Nemčije, da bi uvedli vinjete za avtoceste, ki bi jih morali načelno plačevati le tujci. Sodišče EU je ta teden nemški predlog zavrnil, saj da je diskriminatoren do drugih držav članic.

Tirolska je ukrepe sprejela le nekaj dni po odločitvi sodišča EU, zato so v bavarski prestolnici München to označili za zaušnico. Številni Nemci namreč koristijo tirolske ceste na poti do Italije in drugih počitniških destinacij, poroča portal DW.

"Tirolsko vedenje je nesprejemljivo in čisto nadlegovanje,"je dejal bavarski minister za promet Hans Reichhart. Ukrepe pa je označil za nezakonite in izrazil upanje, da bo Evropska komisija hitro ukrepala.

Reichhart je napovedal še podobne protiukrepe na Bavarskem, če bo Evropska komisija dovolila prepoved tranzitnega prometa na regionalnih cestah na Tirolskem.

Podobna omejitev tranzitnega prometa na regionalnih cestah je v veljavi tudi v Sloveniji, a le za tovorni promet. Z junijem je stopila v veljavo omejitev tranzitnega tovornega prometa na širšem severovzhodnem delu državemed mejnima prehodoma Bistrica ob Sotli in Središče ob Dravi ter na glavnih cestah Postojna–Jelšane in Kozina–Starod.