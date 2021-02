Tirolske deželne oblasti ostro nasprotujejo zaostrovanju ukrepov

Epidemiološke razmere se v večini evropskih držav umirjajo, zato so nekatere že previdno zrahljale ukrepe. Najblažji ukrepi veljajo za večjih del Italije, ki je obarvana rumeno. Nemčija kljub občutnemu padcu števila novih okužb države še ne bo odpirala. Vse večjo skrb, tudi drugod po Evropi, namreč povzroča širjenje novih sevov virusa. V Avstriji še posebej skrbi širjenje južnoafriškega seva na Tirolskem. Vlada je zato odsvetovala nenujna potovanja v to deželo in prebivalce pozvala, naj se testirajo.